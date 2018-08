Cristiano Ronaldo rêve de voir son fils lui succéder

Dans : Foot Europeen.

Parti à la Juventus pour une nouvelle étape de sa carrière, Cristiano Ronaldo a toujours autant d’appétit.

Ses tests physiques ont impressionné tout le monde à Turin, et sa volonté d’aller chercher les titres, en Italie comme en Ligue des Champions, est clairement affichée. Il s’est d’ailleurs donné trois ans pour remporter une nouvelle fois le trophée suprême des clubs. A 33 ans, CR7 est plus proche du début que de la fin de sa carrière, mais le numéro 2 pourrait bien prochainement frapper à sa porte. Régulièrement apparu dans les vidéos familiales de son père, Cristiano Ronaldo Junior, son fils ainé, évoluait la saison passée avec les jeunes du Real Madrid, avec une certaine réussite. A 8 ans, son rejeton a visiblement un bel avenir devant lui balle au pied, selon son paternel dans un entretien au diffuseur DAZN.

« Je crois vraiment qu'il a de très bonnes qualités. Il est rapide, à l'aise avec le ballon et frappe bien. Il est très compétitif et est comme moi au niveau du caractère : il n'aime pas perdre. Je rêve de le voir devenir footballeur professionnel mais il est encore très jeune. Il devra faire des choix et je ne lui mettrai aucune pression », a certifié CR7, qui n’hésite pas à entrainer personnellement son fils, déjà accroc aux petits exercices de musculations ou aux entrainements aux coup-francs, deux des grandes spécialités de son paternel.