Cristiano Ronaldo a reconnu sa défaite devant Modric

Dans : Foot Europeen.

La scène a fait du bruit dans le monde du football. Informé qu’il ne remporterait pas le titre de meilleur joueur européen de la saison 2017-18 décerné par l'UEFA, Cristiano Ronaldo, pourtant élu meilleur attaquant et auteur du plus beau but, ne s’est pas rendu à la cérémonie prévue à cet effet, lors du tirage au sort de la Ligue des Champions. Une absence remarquée puisque les autres candidats au trophée étaient bien présents, y compris le lauréat Luka Modric. La Juventus et l’agent de CR7 ont mis un peu d’huile sur le feu, expliquant que le Portugais aurait mérité de recevoir ce prix étant donné son parcours avec le Real Madrid en Ligue des Champions la saison passée. Voilà qui a quelque peu terni le succès individuel du Croate, qui a toutefois tenu à désamorcer la polémique en marge du match… Portugal-Croatie.

« Cristiano m'a envoyé un message, m'a félicité et m'a dit qu'il était heureux pour moi et que je le méritais. Il a également dit qu'il est impatient de me revoir. J'ai de bonnes relations avec Cristiano Ronaldo et nous entretiendrons de bonnes relations à l'avenir. Les récompenses individuelles sont importantes mais je ne suis pas obsédé par elles », a expliqué à RTP3 le meneur de jeu du Real Madrid, qui est encore en concurrence avec Cristiano Ronaldo pour le titre de Ballon d’Or.