Covid-19 : 5 cas en Liga, l'inquiétude gagne la Premier League

Tandis que la Bundesliga va effectuer son grand retour la semaine prochaine et que la Ligue 1 a définitivement été stoppée, la Liga et la Premier League sont encore dans le flou.

Les championnats d’Espagne et d’Angleterre souhaitent reprendre mais pour l’heure, l’incertitude est totale notamment en raison des résultats des tests qui tombent au compte goutte ces dernières heures. Ce dimanche après-midi, les autorités du foot espagnol ont envoyé un communiqué officiel aux médias. Dans celui-ci, on apprend que seuls cinq joueurs ont été testés positifs en Liga et en deuxième division. Les cinq joueurs, en « fin de maladie et asymptomatiques », ont été placés à l’isolement. De sources espagnoles, au moins trois joueurs infectés sont des partenaires de Nabil Fekir au Bétis Séville. Malgré cette nouvelle, Javier Tebas est toujours plus déterminé que jamais à l’idée de reprendre la Liga dans le courant du mois de juin.

En Angleterre, un club cristallise les craintes dans l’optique d’une reprise de la compétition. Il s’agit de Brighton. Et pour cause, le vice-président du club Paul Barber a indiqué sur l’antenne de Sky Sports que trois de ses joueurs ont contracté le coronavirus. « C'est préoccupant, mais malheureusement, nous avons eu un 3e cas positif hier malgré toutes les mesures sanitaires que nous avons prises ces dernières semaines. Il y a des inquiétudes et je trouve normal que tous les clubs partagent ces inquiétudes. Nous devons nous assurer de mettre tout en œuvre pour que les protocoles soient sûrs et sécurisés et atténuer le risque (de propagation du coronavirus) autant que possible » a expliqué le dirigeant. Une réunion doit se tenir lundi entre les différents acteurs de la Premier League afin de se prononcer sur la suite du championnat, qui pourrait se dérouler à huis clos et sur terrain neutre.