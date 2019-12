Ballon d'Or : Van Dijk a frôlé l'exploit face à Lionel Messi

Dans : Foot Europeen.

Lundi soir à Paris, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or pour la sixième fois de sa carrière. Ce mardi, France Football a dévoilé le détail des votes des 176 journalistes du monde entier.

Avec 686 points, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or en 2019. Mais son dauphin, Virgil Van Dijk, peut nourrir de gros regrets. Et pour cause, l’international néerlandais de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Ligue des Nations, a frôlé l’exploit. En effet, le défenseur central des Reds a accumulé un total de 679 points, soit seulement 7 points de retard sur Lionel Messi. En revanche, son avance sur Cristiano Ronaldo était confortable puisque le Portugais n’a recueilli (que) 476 points.

Dans le détail, il est très intéressant d’observer que l’Afrique a majoritairement voté… Lionel Messi, et non Sadio Mané ou Mohamed Salah puisque l’Argentin est arrivé en tête chez les journalistes africains (187 points) devant Mané (170) et Van Dijk (154). Sans surprise, Lionel Messi a également été majoritairement placé en tête chez les journalistes sud-américains. En revanche, le défenseur de Liverpool a été plébiscité en Europe et en Asie, où il est arrivé en tête du classement des points devant La Pulga. Par ailleurs, on notera que Kylian Mbappé est arrivé en tête dans deux pays (Kirghizistan, Slovénie), tout comme Robert Lewandowski (Allemagne, Pologne) et Alisson Becker (Guatemala et Côte d’Ivoire). Pour rappel, chaque journaliste établissait un top 5. Le premier se voyait attribuer 6 points, le deuxième 4 points, le troisième 3 points, le quatrième 2 points et le cinquième 1 point.

Le Top 10 du Ballon d'Or 2019 :

1- Lionel Messi 686 points

2- Virgil Van Dijk 679

3- Cristiano Ronaldo 476

4- Sadio Mané 347

5- Mohamed Salah 178

6- Kylian Mbappé 89

7- Alisson 67

8- Robert Lewandowski 44

9- Bernardo Silva 41