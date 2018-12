Ballon d'Or : Le Barça crie à l'injustice pour défendre Messi !

Dans : Foot Europeen, Liga.

Depuis 2006, Lionel Messi a systématiquement figuré sur le podium du Ballon d’Or.

Mais cette année, la star argentine du FC Barcelone ne devrait pas faire partie des trois finalistes. Et pour cause, des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé semblent plus proches de rafler la mise. Et cela a le don d’agacer en interne, du côté du Barça. Entraîneur de Léo Messi en Catalogne, Ernesto Valverde a ironisé en conférence de presse sur la crédibilité du Ballon d’Or, mettant notamment en avant les performances stratosphériques de « La Pulga » en Ligue des Champions ces dernières semaines.

« Messi a été le meilleur joueur de la première, deuxième et cinquième journée de la Ligue des champions cette saison. Il a dû très mal jouer durant la troisième et la quatrième journée alors… Ah, non, il était blessé. Que pouvons-nous dire ? Nous pouvons féliciter ceux qui y sont. C’est très bizarre, mais voilà ce qu’il en est » a expliqué un Ernesto Valverde, pour qui la probable absence de Lionel Messi sur le podium du Ballon d’Or est tout simplement scandaleuse. Mais à l’évidence, l’Argentin va payer sa Coupe du monde en demi-teinte et l’absence de titre sur la scène européenne du Barça la saison dernière.