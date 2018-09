Ballon d'Or : Griezmann regarde Cristiano Ronaldo et Messi droit dans les yeux

Dans : Foot Europeen, Equipe de France.

Vainqueur de l’Europa League avec l’Atlético Madrid, champion du monde avec la France puis vainqueur de la Super Coupe d’Europe, Antoine Griezmann a vécu un été radieux.

L’attaquant français, après avoir laissé des titres lui filer sous le nez par le passé, s’est clairement rattrapé. Et il en profite pour rappeler qu’il compte bien avoir sa part en ce qui concerne les trophées individuels. Le leader technique des Bleus a profité d’un entretien à AS pour rappeler qu’il était, selon lui, arrivé au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et qu’il visait donc clairement le Ballon d’Or. Ce serait une belle revanche après son échec au trophée FIFA The Best, pour lequel il n’a même pas été nommé parmi les finalistes.

« C'est le trophée de la Fifa et c'est dommage qu'il n'y ait pas de champion du monde nommé. Nous avons fait une grande Coupe du Monde et toute l'équipe a mérité une récompense : Mbappé, Varane, Kanté ou moi, mais c'est comme ça. Le Ballon d'Or a plus de prestige et d'histoire. Il reste 3 mois pour tout donner. Il est clair que je suis un joueur différent de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar ou Mbappé. Je suis au top mais je peux m'améliorer. Je pense que je suis déjà assis là où sont Messi et Cristiano. Et je sais que d'autres joueurs vont venir à coup sûr », a prévenu un Antoine Griezmann qui précise au passage qu’il ne sera jamais un finisseur comme le Portugais ou l’Argentin, mais que cela ne l’empêchera pas d’être un joueur offensif décisif dans les grands rendez-vous.