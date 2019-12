Ballon d'Or : AVB vote Cristiano Ronaldo et dit pourquoi

Dans : Foot Europeen.

Dans l’éternel débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, chaque argument est étudié à la loupe. André Villas-Boas préfère CR7, et ce n’est pas uniquement parce que ce dernier est Portugais comme lui.

Pour l’entraineur de l’OM, l’attaquant de la Juventus Turin a fait le choix fort de se remettre en cause alors qu’il était au sommet, en rejoignant un championnat encore plus dur que l’Espagne pour les joueurs offensifs. Une preuve du caractère et du talent de Cristiano Ronaldo, qui continue d’être parmi les meilleurs joueurs au monde à bientôt 35 ans.



« C'est difficile d'entrer dans ce débat. Moi je suis portugais, donc évidemment je soutiens Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi. Il a pris le risque de partir de la meilleure équipe du monde, en tout cas la plus titrée. Et ce type de risque doit être apprécié, parce que jouer en Italie et marquer là-bas, c'est difficile. Messi est toujours resté dans le même club, un autre grand club. Il a toujours fait la différence avec les personnes autour de lui. Mais je reste toujours admiratif de Cristiano parce que je suis Portugais et je le défends. Mais tous les deux sont exceptionnels, c'est toujours difficile de juger cette compétition entre eux. Je me souviens de ce que disait Cristiano Ronaldo. On regarde deux incroyables joueurs de la même génération, ce sont des extraterrestres », a livré le coach marseillais, qui ne cache pas son faible pour son compatriote, tout en reconnaissant que les amoureux du football feraient de profiter de la présence de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur les terrains pour quelques années encore, tant ces deux joueurs sont hors-normes.