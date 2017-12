Suspendu, Pogba refuse d’abandonner Man United dans le derby

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Très en vue depuis son retour de blessure, Paul Pogba a réalisé un match presque parfait sur le terrain d’Arsenal (1-3) samedi en Premier League. Et l’on insiste sur le « presque »…

A un quart d’heure de la fin, le milieu de Manchester United a reçu un carton rouge logique pour une semelle dangereuse sur l’Espagnol Hector Bellerin. « Ça peut sembler méchant mais ce n'était pas mon intention, a expliqué le Français. L'arbitre a sorti le carton rouge, c'est le football. » Résultat, l’ancien joueur de la Juventus Turin est suspendu pour trois rencontres, et notamment pour le derby face à Manchester City dimanche (17h30). Un grand rendez-vous pour les Red Devils qui pourront compter sur le soutien de Pogba.

« Malheureusement je n'en serai pas même si je serai présent pour aider l'équipe mentalement, a confié l’international tricolore. J'ai pleinement confiance en l'équipe. Même si je ne suis pas là, je suivrai la rencontre en essayant d'apporter toute mon énergie positive et j'espère qu'on gagnera. Il faudra attaquer dès le début. Pour gagner ces matchs, il faut tout donner. Il faut répondre offensivement, défensivement et tuer le match dès que l'occasion se présente parce que c'est City en face, ils ont de la qualité et eux aussi ils peuvent plier la rencontre n'importe quand. » En cas de succès, MU reviendrait à cinq points du leader citizen.