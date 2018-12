PL : Un supporter de Tottenham arrêté après un jet de banane sur Aubameyang

Dans : Premier League, Foot Europeen, Info.

Samedi après-midi, le derby de Londres était bouillant entre Arsenal et Tottenham. Après de nombreux rebondissements, ce sont les hommes d’Unai Emery qui l’ont emporté (4-2). Auteur d’un doublé, Pierre-Emerick Aubameyang a fait mal aux Spurs. Et cela a provoqué la bêtise de certains puisque selon la presse anglaise, un fan de Tottenham a été arrêté pour avoir jeté une peau de banane en direction de l’international gabonais, suite à l'ouverture du score de ce dernier.

Par ailleurs, la Fédération anglaise a ouvert des procédures disciplinaires contre les deux clubs en raison du comportement des joueurs après le but d’Eric Dier. Pour rappel, un début de bagarre avait éclaté et Mauricio Pochettino en personne avait été obligé de s’interposer. Ramsey, Lacazette, Sissoko et Dele Alli sont notamment concernés par cette échauffourée qui pourrait coûter cher aux principaux intéressés.