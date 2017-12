PL : Olivier Giroud forfait six semaines, son mercato terminé ?

Dans : Premier League, Mercato, OM.

Olivier Giroud l'a confié récemment, son avenir immédiat à Arsenal était encore incertain, l'attaquant des Gunners et de la France ayant reçu 5 sur 5 le message de Didier Deschamps et de son adjoint sur la nécessité qu'il ait du temps de jeu. Oui mais voilà, Olivier Giroud s'est blessé cette semaine en Coupe de la Ligue et les résultats des examens ne sont pas bons.

En effet, l'attaquant d'Arsenal souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, et selon L'Equipe Olivier Giroud sera absent six semaines, son retour n'étant prévu que vers la mi-février. Non seulement l'international tricolore va manquer dix matches des Gunners, mais il sera absent durant toute la période du mercato hivernal. Et forcément cela change la donne, car les clubs éventuellement intéressés par Olivier Giroud vont probablement y réfléchir à deux fois compte tenu de ce pépin physique et de ce retour tardif à la compétition. Giroud pourrait donc bien finir la saison à Arsenal en espérant convaincre tout de même Didier Deschamps de le faire venir en Russie.