PL : Lloris ne dit pas non à un départ au mercato

Finaliste de la Ligue des Champions avec Tottenham la saison dernière, Hugo Lloris s’est inscrit dans le très long terme avec les Spurs. Débarqué en provenance de Lyon en 2012, le champion du monde va-t-il terminer sa carrière à Londres ? En vérité, il y a peu de chances que cela arrive. C’est tout du moins ce que l’international français a déclaré dans France Football, indiquant qu’il n’était pas contre une nouvelle expérience, alors qu’il se voit encore prolonger sa carrière plusieurs années.

« Je ne pense pas que je vais finir à Tottenham. J’ai encore quelques années devant moi. En tout cas, je vais tout faire pour profiter au maximum. Il faudra aussi dire stop au bon moment, mais je ne suis pas contre l’idée de découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être les Etats-Unis. Je ne sais pas, j’ai toujours eu du mal à regarder à moyen terme. Je suis plus focalisé sur le court terme. Dans le foot, les choses vont tellement vite. On est là demain, après on est ailleurs » a indiqué le capitaine de l’Equipe de France, dont le nom est finalement assez peu cité en période de mercato. Avec ce genre de déclaration, cela pourrait changer dès cet été…