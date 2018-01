PL : Lacazette un énorme flop pour Arsenal ? Cette accusation fait mal

Dans : Premier League, Equipe de France.

Amené à évoquer les changements offensifs qui se sont déroulés au sein des plus grands clubs anglais lors du dernier mercato estival, Tony Cascarino n'y est pas allé de main morte dans le Times. Car pour l'ancien attaquant irlandais de l'OM et de Nancy, désormais consultant pour le grand quotidien anglais, c'est Alexandre Lacazette qui a été la plus mauvaise pioche si l'on compare avec les choix faits par exemple par Chelsea et Manchester United.

Et l'ancien attaquant, désormais âgé de 55 ans, de dire ce qu'il reproche au joueur arrivé de l'OL chez les Gunners l'été dernier. « Je pense que Lacazette sera le plus gros échec. Je l’ai beaucoup vu jouer à Lyon et il a un bon pied droit, mais il n’a pas l’envie et la faim qui le rendraient intimidant. Il n’est pas mauvais techniquement, mais il aime les beaux gestes plutôt que de sentir les coups pour réaliser des coups face aux buts. Lacazette est parfois apparu à son avantage, mais c’est ce qu’on peut dire de mieux sur lui (...) C’est un bon finisseur, mais il est moyen dans les autres compartiments de son jeu et je ne crois pas qu’Arsène Wenger soit réellement convaincu vu le nombre de fois où il le remplace ou le laisse de côté », fait remarquer Tony Cascarino, clairement pas fan d'Alexandre Lacazette. A ce dernier de lui répondre sur les terrains de Premier League.