PL : La course au titre est relancée, c'est Guardiola qui le dit

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, après la défaite à Liverpool (3-4) : « Nous avions le match en main à 1-1, mais notre finition n'a pas été bonne. Et puis très vite, c'est 4-1. Il faut rester stable quand on concède des buts, et nous n'avons pas été assez solides. Il faut vivre ce genre de situation dans une saison. La réalité, c'est que nous avons perdu et que nous avons une semaine pour nous remettre et préparer le match de Newcastle. Tout le crédit revient à l'adversaire, nous savons comme c'est dur face aux équipes de Jürgen Klopp, tellement agressives, à Anfield en plus. Nous avons eu une bonne performance, à part pendant quelques minutes. À chaque conférence de presse, j'entends que la Premier League est jouée et j'ai toujours dit non. Le titre n'est pas encore décidé », a-t-il déclaré sur Sky Sports.