PL : Bernardo Silva raciste, la polémique enfle en Angleterre

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Samedi, les joueurs de Manchester City ont vécu une très belle journée avec une victoire écrasante face à Watford (8-0) en Premier League.

Homme du match, Bernardo Silva a marqué les esprits avec un triplé. Malheureusement pour le Portugais, ce n’est pas de ses buts dont on parle le plus Outre-Manche ces derniers jours. Mais de sa blague envers son ami de longue date Benjamin Mendy sur les réseaux sociaux. En postant une photo de Benjamin Mendy enfant et en le comparant au logo d’une marque espagnole, l’ancien milieu gauche de l’AS Monaco a provoqué une polémique et s’est rapidement fait taxer de raciste.

Seulement, l’affaire dépasse le simple cadre de Twitter et de ses excès puisque la Fédération anglaise de football a envoyé un courrier à Manchester City en demandant une réponse du club par rapport à ce tweet. L’association anglaise « Kick it out » qui lutte contre les discriminations, a également demandé à l’autorité suprême du foot anglais de se saisir de l’affaire. Si Manchester City n’a pas fait de commentaire, Bernardo Silva s’est exprimé. « Je ne peux même plus plaisanter avec mon ami ces jours-ci… » a déploré l’ancien Monégasque, plus que jamais dans la tourmente.