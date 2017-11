Officiel : West Ham vire Slaven Bilic

Désormais 18e, et premier relégable, après sa défaite contre Liverpool, West Ham a décidé de tailler dans le vif. Et ce lundi, les dirigeants du club londonien ont donc annoncé le limogeage immédiat de Slaven Bilic, le technicien croate arrivé aux commandes des Hammers en juin 2015. C'est désormais David Moyes qui est le grand favori pour s'installer sur le banc de West Ham afin de tenter de sauver le club londonien.

