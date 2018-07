Officiel : Mohamed Salah prolonge à Liverpool !

Dans : Premier League, Mercato.

Bonne nouvelle pour les supporters de Liverpool, les Reds ont officialisé ce lundi matin la signature d’un nouveau contrat « longue durée » pour Mohamed Salah. « C’est une grande nouvelle pour le club. Nous voulons que les talents de classe mondiale voient que le meilleur endroit pour eux, c’est Anfield. Quand quelqu’un comme Mo Salah s’engage et dit que cet endroit est sa maison, il est sincère. De même, notre engagement envers lui est inconditionnel. Nous souhaitons avoir plus de succès que jamais et nous travaillerons ensemble pour cela l’année prochaine » a confié le manager de Liverpool, Jürgen Klopp sur le site officiel de Liverpool.