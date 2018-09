MU : Un chantage Franco-Français pour faire virer Mourinho ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Et si Paul Pogba finissait par avoir la peau de José Mourinho ?

La relation entre les deux hommes n’a jamais été formidable, et ces derniers temps, la presse anglaise se fait de plus en plus pressante. Au point que l’entraineur de Manchester United demande à son milieu de terrain, ou à son célèbre agent Mino Raiola, de se positionner clairement sur son avenir, pour faire taire les rumeurs de transferts. Mais il y a au moins autant de rumeurs sur l’avenir de la Pioche, que sur celui du Special One. Ce dernier est régulièrement rentré dans le lard de ses dirigeants à propos du marché des transferts, et ses résultats inégaux associés à un fonds de jeu décevant lassent les observateurs comme les fans.

D’autant plus que le nom de Zinedine Zidane se fait de plus en plus insistant pour reprendre les commandes chez les Red Devils. Et Paul Pobga y serait particulièrement favorable selon le média anglais Caughoffside, pour qui les deux Français se sont déjà parlés récemment au sujet d’une éventuelle collaboration. Et pour faire accélérer les choses, Paul Pogba aurait assuré à ses dirigeants qu’il était prêt à prolonger son contrat à United si jamais Zinedine Zidane prenait les commandes de l’équipe. Le puzzle se mettrait donc en place progressivement, même s’il reste encore beaucoup à faire pour le finaliser. Nul doute que la moindre baisse de régime de Manchester United, en championnat ou en Ligue des Champions, continuera de mettre José Mourinho sur le grill.