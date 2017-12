MU : Rien de sérieux pour Lukaku, plus grave pour Ibrahimovic

Les matchs de fin d’année font mal à Manchester United. Après la blessure de Romelu Lukaku, c’est Zlatan Ibrahimovic qui va manquer les prochaines semaines de compétition. Sans donner trop de détail, José Mourinho a fait savoir que l’attaquant suédois était blessé et allait manquer un mois de compétition. De son côté, le Belge sera absent pour deux matchs.

The boss has revealed that @Ibra_official will be out of action for #MUFC for one month. pic.twitter.com/qrb60A3tU4