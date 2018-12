MU : Pogba remplaçant ? Mourinho ironise comme jamais

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Alors que la relation entre Paul Pogba et José Mourinho continue de se tendre à Manchester United, l'entraîneur portugais a expliqué comment son joueur devait s'y prendre pour revenir au top.

Entre Paul Pogba et José Mourinho, rien ne va plus chez les Red Devils... Samedi, lors de la probante victoire de MU contre Fulham (4-1), la lanterne rouge de la Premier League, l'international français est resté sur le banc des remplaçants pendant 90 minutes. Un véritable affront, qui plus est à Old Trafford, pour le joueur le plus cher de l'histoire de United... Autant dire que rien ne s'arrange entre la Pioche et son entraîneur, alors que le club mancunien végète à huit points du Top 5 du championnat anglais. Pas de quoi inquiéter le Special One, qui n'est pas prêt de caler avec Pogba, même si sa formation en a besoin...

« Pour que Pogba soit titulaire ? Il doit jouer avec la même mentalité que le reste de l'équipe. Paul peut être un joueur fantastique. Il a le potentiel pour être un joueur fantastique. Il va débuter le match contre Valence en Ligue des Champions, et il va disputer un fantastique match. Il va le faire pour montrer à tout le monde à quel point c'est un bon joueur », a expliqué, en conférence de presse, Mourinho qui attend donc une bonne réaction de la part de son champion du monde mercredi sur la scène européenne. En cas de nouvel échec, Pogba pourrait s'attendre à vivre un Boxing Day compliqué, ce qui ouvrirait alors des portes en vue du mercato d'hiver...