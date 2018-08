MU : Mourinho à deux doigts de démissionner !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Manager en général plutôt gâté à Manchester United, José Mourinho n’a pas caché qu’il n’était pas satisfait par le recrutement effectué par ses dirigeants cet été.

L’entraineur portugais avait demandé un renfort défensif, soit Harry Maguire, soit Toby Alderweireld, mais il n’a obtenu aucun des deux. Et selon le Daily Mirror, le Special One a confié à ses proches qu’il aurait démissionné de n’importe quel autre club, mais qu’il ne pouvait pas faire ça à l’institution qu’était Manchester United. Quoi qu’il en soit, Mourinho se trouve particulièrement déçu par ses dirigeants, et ne manque pas de le faire savoir à chaque fois que la question lui est posée.

Et il n’est pas le seul, puisque les supporters prévoient des protestations à l’encontre des propriétaires du club à l’occasion du prochain match contre Burnley, avec notamment une banderole flottant derrière un avion au-dessus d’Old Trafford au début du match. Cet été, Manchester United a fait venir Fred (60 ME) et Diogo Dalot (22 ME), pour sa campagne de recrutement la plus timide depuis l’arrivée de José Mourinho, qui il est vrai avait été particulièrement gâté ces dernières années avec les recrutements de Pogba, Matic, Lukaku, Lindelof, Bailly, Ibrahimovic, Mkhitaryan ou Sanchez.