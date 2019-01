MU : Chaud bouillant, Pogba peut égaler ce record de Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Mercredi soir, Manchester United affrontera Newcastle à 21 heures. Les hommes de Rafael Benitez peuvent trembler, tant l’équipe mancunienne est transfigurée depuis l’arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc à la place de José Mourinho. Symbole du renouveau de Manchester United : Paul Pogba, auteur de quatre buts sur les deux derniers matchs.

Et face aux Magpies, le champion du monde aura l’occasion d’égaler un record datant de 2006, détenu par un certain Cristiano Ronaldo. En cas de doublé contre Newcastle, Paul Pogba serait effectivement le premier joueur de Manchester United depuis Cristiano Ronaldo à inscrire trois doublés de suite. Le Portugais avait marqué deux fois lors de trois matchs de Premier League d'affilé face à Aston Villa, Wigan et Reading en décembre 2006. Une performance que personne n’a oublié du côté d’Old Trafford…