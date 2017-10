Mercato : Everton ne veut déjà plus de Giroud

Dans : Premier League, Mercato.

Courtisé de tous les côtés lors du mercato estival, Olivier Giroud n'est plus dans les plans d'Everton en vue du prochain marché des transferts.



L'été dernier, avec l'arrivée de Lacazette en provenance de Lyon pour 60 ME, une somme record dans l'histoire d'Arsenal, l'avenir d'Olivier Giroud chez les Gunners semblait plus qu'incertain. Mais au final, et malgré des intérêts venus de toute l'Europe, et notamment de l'OM, l'attaquant français est resté aux côtés d'Arsène Wenger. Bien décidé à se battre à Londres, Giroud se montre décisif puisqu'il a notamment inscrit son 100e but sous le maillot d'Arsenal lors de la victoire contre le BATE Borisov en Europa League jeudi dernier (4-2). Mais ceci ne suffit pas pour avoir une place de titulaire, réservée pour l'instant à l'ancien Lyonnais.

Par conséquent, sa potentielle envie de départ lors du mercato de janvier pourrait voir le jour. Quoi qu’il en soit, Everton ne reviendra pas à la charge cet hiver. En effet, selon Starsport, les Toffees ne renouvelleront pas leur intérêt pour Giroud. Très apprécié par Ronald Koeman, le buteur est hors de portée d'Everton puisqu'Arsenal réclamerait 40 ME pour lâcher son joueur. Mais tout cela a le temps de changer en trois mois surtout que les Toffees sont à la peine offensivement depuis le début de la saison, avec seulement quatre buts marqués en sept journées de Premier League et une 16e place à la clé...