Mercato : 34ME pour Moussa Sissoko, Tottenham dit oui !

18 mois après avoir rejoint Tottenham, Moussa Sissoko a toujours du mal à convaincre les Spurs, l'international tricolore ayant joué 57 matches sous le maillot du club londonien avec un seul but. Et même si Mauricio Pochettino semble avoir accordé un peu plus de confiance à Moussa Sissoko ces dernières semaines, l'avenir du joueur français à Tottenham pourrait rapidement tourner court.

Le Daily Mirror affirme ce samedi que les Spurs sont disposés à accepter une offre de 34ME pour leur joueur, soit exactement le prix payé pour le faire venir de Newcastle au mercato 2016. Pour l'instant, aucun club ne s'est réellement positionné sur le milieu de terrain international tricolore, dont les performances lors de l'Euro 2016 avaient relancé la carrière.