Manchester United a tout prévu pour licencier Mourinho

La préparation estivale ne se passe pas comme prévu pour Manchester United. Sans parler des résultats anecdotiques dans les matchs amicaux, José Mourinho se retrouve au centre de tensions.

Le manager des Red Devils ne cesse de se plaindre depuis la reprise. En cause, son effectif qu’il juge insuffisant pour rivaliser avec la concurrence. Le Portugais réclame du renfort et n’hésite pas à piquer ses dirigeants, voire ses joueurs si nécessaire. Ce n’est pas un hasard si les Français Paul Pogba et Anthony Martial souhaitent partir. De quoi agacer certains supporters mancuniens qui militent pour le licenciement de Mourinho.

Cela tombe bien, Manchester United, marqué par le précédent cas Louis van Gaal, a assuré ses arrières. Selon The Sun, une clause dans le contrat du technicien permet au club de le licencier contre 13 M€, soit l’équivalent d’une année de salaire. Un montant énorme mais loin d’être abordable pour MU. Le coach sous contrat jusqu’en 2020 n’est donc pas à l’abri d’une éviction...