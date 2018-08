Man United : Zidane pour remplacer Mourinho, le vestiaire en rêve

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Humilié à domicile par Tottenham (3-0) lundi, Manchester United se retrouve sous pression dès le début de la saison. A tel point que le poste de José Mourinho semble déjà menacé.

Si le manager des Red Devils a le soutien du public, son avenir fait beaucoup parler en interne. La direction continue d'appuyer le Portugais, mais ce soutien pourrait vite disparaître si la situation ne s’améliore pas. C’est d’ailleurs l’avis des joueurs si l’on en croit le Daily Mail. En effet, le vestiaire s’attend à l’éviction de Mourinho en cas de troisième défaite consécutive dimanche sur le terrain de Burnley. Et les Mancuniens ont déjà une idée de son potentiel successeur.

« Ils disent que que Mourinho sera bientôt licencié, a confié une source anonyme au média britannique. Certains d'entre eux pensent qu'il sera viré en cas de défaite à Burnley. D'autres ne le voient pas dépasser le mois de septembre. On a déjà vu cette situation par le passé et on ressent la même chose. Le club affichera son soutien à José mais on a tous vu ce qu'il s'est passé avec Louis van Gaal. Les joueurs parlent déjà d'une possible arrivée de Zidane. » A noter que certains éléments seraient ravis du départ de Mourinho, à commencer par les Français Paul Pogba et Anthony Martial...