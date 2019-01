Man United : Pogba a échoué, Solskjaer a trouvé son « Cristiano Ronaldo »

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Avec quatre victoires en autant de matchs, Manchester United est totalement métamorphosé depuis la nomination d’Ole Gunnar Solskjaer.

En difficulté sous les ordres de José Mourinho, Paul Pogba symbolise à lui seul ce changement radical. Le milieu de terrain enchaîne les bonnes performances, lui qui restait sur deux doublés avant le déplacement à Newcastle mercredi. En cas de récidive, le Français pouvait égaler un certain Cristiano Ronaldo, le denier Red Devil auteur de trois doublés consécutifs en 2006.

Mais les Magpies ont en décidé autrement puisque l’ancien Turinois n’a pas trouvé le chemin des filets. Il faut dire que l’international tricolore a subi un traitement de faveur à St James’ Park… Cela n’a pas empêché Manchester United de s’imposer (0-2), notamment grâce à Marcus Rashford, buteur et à l’origine du but de Romelu Lukaku après un coup franc digne de CR7.

Rashford comparé à Ronaldo

« Si ses coups francs me rappellent quelqu'un ? Oui. Je sais ce que diront les gros titres parce qu'il frappe comme Cristiano Ronaldo, a constaté Solskjaer après la rencontre. La trajectoire de son ballon tourbillonne, cela nous a amené un but. Mais j'aime aussi son but. Il a gardé son sang-froid, il est resté calme et a simplement ajusté le gardien. C'est bien joué. » Old Trafford aurait-il enfin trouvé le successeur du Portugais ?