Man United : Mourinho détruit littéralement ses troupes !

Confronté à Leicester samedi soir, Manchester United a concédé le match nul dans les ultimes instants (2-2), laissant Manchester City prendre le large en tête de la Premier League.

Ce match nul a un goût très amer pour José Mourinho. En effet, le coach portugais n’a pas digéré le manque de réalisme de ses attaquants, incapables d’inscrire le but du 3-1 malgré des occasions énormes de Jesse Lingard ou encore de Marcus Rashford. Après la rencontre, l’ancien coach de Chelsea et de l’Inter Milan a littéralement dézingué ses troupes. Jamais bon signe à la veille du Boxing Day…

« Il y a eu une accumulation d’erreurs dans un match facile à gagner. L’équipe jouait bien et en seconde période, il y aurait pu y avoir quatre, cinq, six buts. Parfois, vous faites des erreurs et vous n’avez pas de punition. Là, on a été punis. Ils ont été enfantins dans leur surface et enfantins dans la nôtre. Des erreurs plus des erreurs, ça fait deux points perdus dans un match facile à gagner » a pesté José Mourinho à l’issue de la rencontre. Autant dire que le manager de Manchester United n’offrira pas de cadeau de Noël à ses joueurs après cette prestation.