Liverpool - Arsenal : À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ?

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Ce samedi 20 novembre, la 12e journée de Premier League offrira un joli choc entre les Reds de Liverpool et les Gunners d’Arsenal. Un rendez-vous à suivre sur deux chaînes.

Quelle heure ?

Le coup d'envoi de ce grand classique du championnat anglais sera donné samedi à 18h30. Le match se déroulera dans le célèbre stade d’Anfield. Ce match sera arbitré par l'Anglais Michael Oliver.

Quelle chaîne ?

En France, la rencontre sera diffusée deux diffuseurs : sur RMC Sport 1 et sur Canal+. Tout simplement parce que les médias ont un partenariat de co-diffusion pour cette saison sur la PL, mais aussi sur la Ligue des Champions.

Les compos probables de Liverpool - Arsenal :

Ce choc vaudra son pesant d’or dans la course au Top 4. Puisqu’après 11 journées de Premier League, Liverpool est quatrième avec 22 points, juste devant Arsenal, relégué à deux longueurs. Autant dire que cette rencontre sera un petit tournant dans la course à la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le groupe de Jurgen Klopp, qui reste sur sa première défaite de la saison à West Ham, aura un joli groupe à sa disposition (Firmino et Jones forfaits, Henderson, Keita, Milner, Gomez ou Robertson incertains). Comme pour l’équipe de Mikel Arteta, invaincue depuis la fin du mois d’août en l'absence de Xhaka.

La compo probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Mane.

La compo probable d’Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Magalhaes, Tierney - Lokonga, Partey - Saka, Lacazette, Smith Rowe - Aubameyang.