Le PSG et Neymar ont sauvé la saison de Pogba

Dans : Premier League, PSG.

Après environ deux mois d’absence pour blessure, Paul Pogba a tout de suite retrouvé ses sensations à Manchester United.

Le milieu français a immédiatement repris le jeu à son compte, et avec réussite. On est loin du Pogba hésitant et presque perdu de la saison dernière, lorsqu’il semblait alourdi par le poids de son énorme transfert. Rappelons que le club mancunien avait déboursé 105 M€ pour récupérer le joyau de la Juventus Turin. A ce moment, l’international tricolore était devenu le joueur le plus cher au monde. Depuis, le Paris Saint-Germain et Neymar, acheté pour 222 M€ cet été, ont pulvérisé ce record pour le plus grand soulagement de Pogba.

« Le joueur le plus cher au monde vaut plus maintenant. Donc les gens ne pensent pas à moi, ils ne s'occupent pas de moi. Tant mieux, s’est réjoui le Red Devil interrogé par Standard Sport. Moi, je pense au football. Je ne pense pas au transfert car ce n’est pas moi. C’était entre les clubs. Le transfert de Neymar est spécial pour moi car ça signifie que les journalistes ne regardent plus mon prix. Ils regardent plus mes performances sur le terrain. C’est ce qui compte. Cette saison, il y a moins de pression sur moi et je peux me concentrer sur mon jeu. » Aujourd’hui, Pogba ressemblerait presque à une bonne affaire...