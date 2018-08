La stat de Benjamin Mendy qui met tout le monde KO

Dans : Premier League.

Les amateurs de statistiques ont trouvé le joueur le plus heureux du monde du football. Gravement blessé la saison passée, Benjamin Mendy est revenu à temps pour la toute fin de saison avec Manchester City, et enchainer avec la Coupe du monde en compagnie des Bleus. Même s’il n’a que peu participé, le latéral gauche a largement amélioré son palmarès sur ces derniers mois.

Ainsi, en seulement huit matchs, l’ancien joueur de l’OM et de Monaco a remporté quatre trophées, et pas en toc. Sur ces rencontres, Mendy a soulevé la Coupe de la Ligue anglaise, la Premier League, la Coupe du monde et le Community Shield ce dimanche contre Chelsea. Un trophée tous les deux matchs, une moyenne incroyable à laquelle le défenseur français ne devra tout de même pas trop s’habituer, ce rythme étant impossible à tenir.