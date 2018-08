Ang : Critiqué avec Arsenal, Lacazette se bouche les oreilles

Dans : Premier League, Foot Europeen, OL.

Recruté pour 60 M€ l’été dernier, Alexandre Lacazette était forcément attendu au tournant en Angleterre.

Résultat, les difficultés de l’attaquant d’Arsenal ne sont pas passées inaperçues. Malgré des statistiques plutôt correctes pour une première saison, avec 17 buts inscrits en 39 matchs toutes compétitions confondues, le Français n’a pas échappé aux critiques ces derniers mois. Pas de quoi affecter l’ancien Lyonnais qui préfère éviter d’en parler.

« C'est terminé et pour moi c'est du passé, a réagi Lacazette. Quand je ne marque pas, bien sûr que je suis frustré mais c'est terminé. C'était ma première saison alors je ne peux pas être trop dur envers moi-même, même si j'ai envie de marquer plus de buts. J'ai appris de tout cela et je suis content de commencer une nouvelle saison. » De toute façon, l’international tricolore n’accorde pas d’importance aux commentaires.

Aubameyang n’est pas une menace

« Je me fiche du jugement des gens, a-t-il confié. Je sais que si je reste à Arsenal, le club sera content et mes coéquipiers aussi. » Y compris Pierre-Emerick Aubameyang qui, contrairement à ce que l’on pouvait penser cet hiver, n’est pas son concurrent. « Je n'ai jamais dit que c'était une mauvaise chose pour moi. J'étais heureux car je savais que je pouvais jouer avec lui, a assuré le Gunner. Je ne le vois pas comme un rival, plus comme un coéquipier, donc dès le début j'ai été content de sa signature. » Reste à savoir comment le manager Unai Emery compte les utiliser.