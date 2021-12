Cristiano Ronaldo est puni, le sale coup

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Ralf Rangnick est connu pour avoir influencé toute une génération d’entraîneurs allemands dans sa manière de voir le jeu. Mais outre le gegenpressing, le coach de 63 ans aime changer les habitudes de ses joueurs hors-terrain, Ronaldo pourrait ne pas apprécier certains aspects à Manchester United.

On savait que Ralf Rangnick pouvait influer et modifier les habitudes de Cristiano Ronaldo. La manière de jouer de l’entraîneur allemand et son fameux gegenpressing pourrait donner des sueurs froides à CR7. Néanmoins, outre sa manière de jouer, la vie du Portugais s’apprête à être chamboulée par l’arrivée à Manchester United de Ralf Rangnick. Seulement débarqué depuis quelques jours en Angleterre, Rangnick est décidé à changer les habitudes de son nouveau groupe et des joueurs qu’il le compose. Parmi l’une de ces mesures, les joueurs ne pourront pas venir comme ils le veulent à l’entraînement et surtout avec le bolide de leur choix.

La collection de voitures de Ronaldo va prendre la poussière

Georgina Rodriguez et les amis de Cristiano Ronaldo lui ont offert une voiture pour son anniversaire ! 😬😬😬pic.twitter.com/rshE1jPpBT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 5, 2020

Si les joueurs professionnels et notamment dans les grands clubs aiment se montrer au volant des plus belles voitures conçues au monde, Ralf Rangnick est lui plus un adepte d’une certaine forme de modestie. Ainsi, le nouveau manager des Red Devils a donné pour consigne à ses joueurs de ne plus venir au centre d’entraînement avec leurs plus beaux modèles de voitures. A la place, ils devront venir avec des voitures de société prêtées par le club et jugées moins ostentatoires. Une nouvelle habitude qui va faire grincer des dents, notamment celles de Cristiano Ronaldo. Le Portugais est connu pour son amour des voitures luxueuses.

Les Lamborghini vont devoir rester au garage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Dans sa grande collection, Ronaldo apprécie Lamborghini, puisqu'il en possède deux modèles. CR7 a aussi un faible pour les Ferrari et détient également une McLaren ou encore une Rolls Royce. Ce passionné de gros bolides ne pourra donc plus s'amuser avec ses grands jouets, en tout cas pas pour aller chausser les crampons avec son club.