Annoncé au PSG, Conte ouvre la porte à un départ de Chelsea

Dans : Premier League, PSG.

Actuel troisième de Premier League avec Chelsea, le manager Antonio Conte ne sait pas s’il restera sur le banc des Blues la saison prochaine. Bien que sous contrat jusqu’en 2019, l’Italien a reconnu que son avenir pouvait basculer à tout moment, comme pour tous les entraîneurs. « Tout est possible, a indiqué le technicien en conférence de presse. J'ai encore un an de contrat mais dans le football, tout est possible. Notre travail est difficile parce que tout peut changer rapidement. » Rappelons que l’ancien coach de la Juventus Turin est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, où l’Espagnol Unai Emery n’est non pas plus certain de garder son poste à la fin de la saison.