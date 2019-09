Angl : 5-0 après 18 minutes, Man City dans l'histoire !

Après 18 minutes de jeu, ce samedi en Premier League, Manchester City mène déjà 5 à 0 contre Watford. Et selon Opta Jean, il s'agit d'un nouveau record dans la longue histoire du championnat d'Angleterre. Compte tenu du nombre d'occasions des Citizens, l'addition pourrait être colossale pour Waford.

5 - Manchester City's five goals after just 18 minutes is the fastest any side has ever gone 5-0 ahead in a @premierleague match in the competition's history. Ridiculous.