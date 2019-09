Ang : Prison ferme pour avoir diffusé des images d'Emiliano Sala mort

Dans : Premier League.

Coupables d'avoir diffusé via les réseaux sociaux des images du corps d'Emiliano Sala, après l'accident d'avion dont avait été victime l'attaquant argentin transféré de Nantes à Cardiff, Sherry Bray, 49 ans, directeur d'une société de vidéo surveillance, et son employée, Christopher Ashford, 62 ans, ont été condamnés ce lundi à de la prison ferme. Le tribunal anglais de Wiltshire a infligé une peine de 14 mois de prison au premier et 5 mois au second, lesquels avaient profité de l'autopsie réalisé sur la dépouille de l'attaquant pour saisir des images et les diffuser à des proches. Ayant constaté qu'une enquête était déclenchée, les deux individus avaient ensuite tenté de détruire l'ensemble des images qu'ils détenaient, mais cela n'a pas empêché les enquêteurs de les retrouver.