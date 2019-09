Ang : Pogba a une exigence XXL, le Real Madrid ricane

Dans : Premier League, Liga, Mercato.

Cible numéro 1 du Real Madrid et de Zinedine Zidane lors du dernier mercato, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Mais la presse anglaise est persuadée que le dossier du champion du monde français va vite revenir sur le haut de la pile pour les dirigeants des Red Devils. Ce mercredi, l'Express affirme même que Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, est déjà à la manoeuvre avec forcément des méthodes originales. En effet, alors que le contrat du joueur tricolore est entré dans ses deux dernières années, les négociations ont débuté pour une éventuelle prolongation. Et le tabloïd affirme que le clan Pogba réclame tout simplement que le salaire actuel de ce dernier soit multiplié par deux. Si Manchester United accepte, alors Paul Pogba prolongera.

Du côté de Manchester United, on pense que cette demande un peu folle, puisque le salaire de l'international français passerait de 17 à 34ME par an, n'a qu'un but, forcer la main au club anglais afin qu'il laisse filer Paul Pogba au Real Madrid dès le prochain mercato. Car le temps qui passe joue en faveur de La Pioche, les dirigeants mancuniens n'ayant pas été intérêt à le voir partir pour zéro euro en 2021. Avec cette demande un peu dingue, Paul Pogba envoie un message très clair à Manchester United...et au Real Madrid.