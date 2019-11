Ang : Mourinho à Tottenham, Lucas est le plus heureux des Spurs

Dans : Premier League.

Simple remplaçant sous les ordres de Mauricio Pochettino, Lucas pourrait profiter du licenciement de l'Argentin pour changer de statut à Tottenham. D’autant que le nouveau coach José Mourinho est un admirateur du Brésilien.

Et si Lucas était le grand gagnant de ce changement d’entraîneur ? Depuis son arrivée à Tottenham en janvier 2018, dans le cadre d’un transfert à 28 millions d’euros, l’attaquant brésilien ne s’est jamais imposé avec le manager Mauricio Pochettino. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a longtemps accepté sa situation sans broncher, jusqu’à la fin de saison dernière. Rappelons que Lucas avait été le héros de son équipe grâce à son triplé contre l’Ajax Amsterdam (3-2) en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Un exploit insuffisant pour mériter une place de titulaire en finale contre Liverpool (défaite 2-0).

« Le coach ne m'a pas parlé, il ne m'a rien expliqué, mais c'est normal. Il fait ses choix et je dois les respecter, avait réagi le Spur interrogé par The Guardian. (...) Mais pour être honnête, quand il a donné le onze de départ à l'hôtel, j'étais triste. » Autant dire que Lucas n’est pas mécontent de voir Pochettino licencié. D’autant que son successeur José Mourinho apprécie beaucoup le Brésilien. En effet, UOL Esporte rappelle que le « Special One » souhaitait recruter l’ailier lorsqu’il entraînait le Real Madrid puis Manchester United. Mais à chaque fois, ses dirigeants s’y étaient opposés. C’est pourquoi Lucas voit la nomination du Portugais comme une opportunité de se relancer.