Ang : La Premier League lance le match contre les racistes de Twitter

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Une nouvelle saison a débuté et malheureusement, le racisme est encore présent dans les stades de football.

Le sujet fait beaucoup parler en Italie, où des cris de singe sont régulièrement entendus dans les tribunes. Mais la Serie A n’est pas la seule concernée. D’autres compétitions sont touchées à l’image de la Premier League, dont certains joueurs sont visés sur les réseaux sociaux. Les Français Paul Pogba et Kurt Zouma ont reçu des insultes racistes, tout comme les Anglais Marcus Rashford et Tammy Abraham.

C’est pourquoi des dirigeants du championnat, de la ligue et de la Fédération anglaises ont rencontré leurs homologues de Twitter ce vendredi. Le réseau social affirme qu’il lutte déjà contre ce phénomène persistant. Mais de leur côté, les autorités du foot anglais veulent connaître les sanctions prises contre les coupables, de plus en plus nombreux sur la toile. Apparemment, les discussions de ce vendredi ont été « productives » et « positives » selon le communiqué commun publié. A noter que le foot anglais aurait lancé la même démarche auprès de Facebook cet été.