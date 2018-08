Ang : Bielsa fait ramasser les déchets à ses joueurs pour leur apprendre une chose !

Dans : Premier League, OM, LOSC.

Les joueurs de Leeds découvrent peu à peu que leur entraîneur n'est pas un coach comme les autres. Ainsi, le Guardian raconte que cette semaine, Marcelo Bielsa, c'est de lui qu'il s'agit, a demandé aux dirigeants du club de D2 anglaise combien de temps en moyenne les supporters devaient travailler pour acheter un ticket de match. Il a été répondu à Marcelo Bielsa qu'il fallait bosser trois heures pour s'offrir un billet pour une rencontre à domicile de Leeds. Résultat, pendant une séance d'entraînement, El Loco a réuni ses joueurs et leur a demandé de faire le ménage et de ramasser les déchets autour du terrain et du centre d'entraînement. Et cela a duré pendant trois heures. But de cet exercice, montrer aux footballeurs de Leeds ce que représentait l'effort effectué par les fans de Leeds pour venir les soutenir.