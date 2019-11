Ang : Bernardo Silva sanctionné pour son message à Mendy

La Fédération anglaise de football a décidé de sanctionner Bernardo Silva pour un message via Twitter à destination de Benjamin Mendy, qui avait été jugé comme raciste.

Bernardo Silva et Benjamin Mendy ont beau être d'excellents amis, il ne faut pas trop chambrer via les réseaux sociaux, l'interprétation faite par certains de cet humour pouvant donner lieu à des choses inadéquates. Le 22 septembre, le joueur de Manchester City avait comparé une photo de son coéquipier de Manchester City à un personnage d'une publicité pour une marque de chocolat. Les critiques étaient tombées sur l'international portugais, lequel avait présenté ses regrets, et cela alors même que Benjamin Mendy avait indiqué qu'il ne se sentait pas du tout offensé par le message moqueur de son ami.

Mais la FA a annoncé ce mercredi que Bernardo Silva, qui a admis ne pas avoir eu un comportement consensuel, était suspendu un match pour ce message sur Twitter. Le joueur des Citizens devra en plus payer une amende de 58.000 euros et aura droit à une séance d'instruction obligatoire sur ce sujet.

