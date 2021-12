13 positifs à Tottenham, l'Angleterre craint un Noël à huis clos !

Comme en France, l'Angleterre serre les boulons sur le plan sanitaire suite à la 5e vague de covid. Et la Premier League tremble concernant les matchs prévus durant la période des fêtes.

De l’autre côté de la Manche, tout comme la dinde et le sapin de Noël, le Boxing Day est un élément indispensable aux fêtes de fin d’année. Pour les clubs anglais, cette période est synonyme d’affluences records dans les stades, d’audiences énormes à la télévision, et de ventes XXL pour ce qui concerne le merchandising. Alors, l’idée même de voir ces matchs se dérouler à huis clos commence à faire couler des gouttes de sueur chez les dirigeants des clubs de Premier League. Car nos voisins et amis anglais n’échappent pas la nouvelle vague du covid, et les mesures s’enchaînent pour la juguler tant bien que mal. Ainsi, le public devrait avoir à produire très rapidement une attestation de vaccination, comme c’est le cas en France, pour accéder dans les tribunes, mais l’inquiétude grandit de jour en jour concernant une décision plus radicale de Boris Johnson. Le Premier ministre n’a pas encore définitivement tranché pour les fêtes de fin d’année, mais des décisions seront prises.

Conte: "Everyone is a bit scared. People have families. Why we have to take the risk? This is my question. Today, two positives. And tomorrow, who? Me? I don't know. Better me than a player for sure. But I think it's not right for everyone. We have contact with our families."