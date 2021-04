Covid : La Bundesliga se terminera dans une bulle

Dans : Bundesliga.

Pour être certain de terminer la saison avant le début de l'Euro malgré le Covid-19, la Ligue allemande a pris la décision d'imposer une quarantaine à ses clubs à partir du 12 mai prochain.

Rarement l'actualité footballistique aura été aussi chargée que ces derniers jours. Si la naissance puis la polémique autour de la Super Ligue a retenu l'attention de tous les médias, le Covid-19 n'a lui pas terminé de bouleverser le déroulement de la saison. Alors que le football amateur, à l'arrêt depuis plusieurs semaines, entrevoit un espoir de retour, le monde professionnel n'est lui non plus pas épargné par la pandémie. Récemment, le TFC a vu deux de ses rencontres reportées pour cause de cas de Covid-19 contractés au sein de son effectif. Et ce genre d'évènement est évidemment loin d'être un cas isolé au cours des dernières semaines. Pour lutter face à de tels risques, la Ligue allemande a pris une décision forte : imposer une quarantaine stricte à ses clubs.

Quarantaine imposée en Bundesliga

La récréation est terminée pour les clubs de Bundesliga. Ce jeudi, la Ligue allemande (DFL) a annoncé l'instauration de « camps d'entraînement en quarantaine » pour tous les clubs évoluant en première et deuxième divisions. Cette mesure prendra effet à partir du 12 mai prochain, elle concernera donc les deux dernières journées de championnat. Les 36 clubs professionnels vivront alors dans une bulle où les sorties seront limitées au strict minimum. Avant cette date, les clubs devront respecter une « quasi-quarantaine » dès le 3 mai dans le but de réduire les contacts et ainsi limiter les risques d'infection. Pour faire simple, les joueurs et staff devront vivre « exclusivement dans l'environnement domestique ou sur le terrain d'entraînement ou dans le stade ».

Ces mesures, envisagées par la Ligue depuis plusieurs semaines, ont été provoquées par la situation vécue par le Hertha Berlin, placé en quarantaine après de nombreux cas de Covid-19 contractés dans l'effectif. L'objectif de la DFL est de pouvoir terminer la saison de Bundesliga sans avoir à reporter d'autres matchs, et ainsi ne pas entraver au bon déroulement de l'Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet.