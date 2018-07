All : Ozil joue comme « une merde », Hoeness craque !

Dans : Bundesliga.

Les propos de Mesut Ozil, qui a évoqué le racisme pour justifier sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale avec l'Allemagne, font forcément du bruit outre-Rhin. Pas du genre à mâcher ses mots, Uli Hoeness a commenté les propos du joueur d'Arsenal, désormais ancien international allemand. Et il n'a pas fait dans la dentelle.

Car pour Uli Hoeness, si Mesut Ozil quitte la Mannschaft, c'est seulement parce qu'il n'est pas bon du tout, et cela depuis plusieurs années, et que cette décision lui évite de se faire virer rapidement. « Pour moi, Ozil a eu un alibi pendant des années, il n'a pas du tout aidé l'équipe d'Allemagne (...)Ill devrait se demander quand il a remporté son dernier duel. C'était il y a des années. Pour le nouveau départ de l’équipe, c'est mieux que finalement il s'arrête maintenant. Ozil était déjà un pur suiveur à la Coupe du monde 2014, les autres l'ont tiré vers la finale. Le nouveau football c'est de gagner des duels et de passer l'adversaire. Quand Özil a-t-il passé un adversaire pour la dernière fois? Personne ne l'a questionné athlétiquement, maintenant il peut se cacher derrière l'histoire d'Erdogan. Il a joué comme une merde pendant des années », a balancé, dans la presse allemande, l'ancien joueur du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne.