All : Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Corentin Tolisso

Dans : Bundesliga, Equipe de France, OL.

Le Bayern Munich a communiqué ce dimanche matin sur la blessure de Corentin Tolisso, sorti lors de la nette victoire bavaroise face à Hambourg suite à un choc avec Vasilije Janjicic. L'ancien lyonnais souffre d'une contusion sévère des tissus du tibia droit, juste au-dessus de la cheville. Si le Bayern Munich ne donne aucune date concernant le retour de Corentin Tolisso, le leader de Bundesliga précise que « l’international français va maintenant être traité intensivement dans les prochains jours ».

Même si on sait que les médecins du Bayern Munich ont l'habitude de faire des miracles, l'absence de Corentin Tolisso pour les deux matches amicaux que jouera l'équipe de France contre la Colombie et la Russie en mars est d'ores et déjà acquise, mais il faudra encore patienter un peu avant d'en savoir plus sur la durée totale de l'indisponibilité d'un joueur qui semblait être un candidat naturel chez les Bleus pour le Mondial 2018 en Russie.