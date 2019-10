EdF : M6 accusé d'avoir censuré le salut militaire de la Turquie

Dans : Euro 2020, Equipe de France.

Lundi soir, c’est M6 qui diffusait le match France-Turquie, et à cette occasion la chaîne a zappé en direct la célébration des joueurs turcs, lesquels ont effectué un salut miliaire après avoir égalisé, puis après la fin du match. Ce geste qui fait énormément de bruit, notamment parce que Roxana Maracineanu a exigé une sanction exemplaire contre la Turquie, pourrait même valoir une sanction de l’UEFA, l’instance européenne ayant déclenché une enquête. Mais tandis que la Turquie estime que tout cela est bidon, les regards se tournent en France vers M6 qui n’a pas donné ces deux scènes en direct, l’hypothèse d’une censure étant clairement évoquée.

Mais du côté du diffuseur français, on se défend fermement d’avoir décidé volontairement de ne pas montrer le salut militaire des footballeurs turc. « Il se trouve que le premier salut a été réalisé après le but turc au moment où nous diffusions le ralenti du but. Le second a, lui, été réalisé après la fin du match au moment où nous étions en interview », a répondu, dans le Parisien, M6. Il n’empêche, jamais à l’antenne les journalistes n’ont évoqué ce salut, qui pourtant faisait polémique depuis vendredi, un geste similaire ayant été fait par les joueurs lors de la victoire arrachée par la Turquie face à l’Albanie.