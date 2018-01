ESTAC : Un seul combat pour Troyes, le maintien

Dans : ESTAC, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia (entraîneur de Troyes après la défaite à Angers) : « C'est une défaite très frustrante. On est mené 1-0 à la mi-temps alors que l'on ne concède quasi pas d'occasions. Il y a trop de naïveté et de mauvaise appréciation sur ce 1er but. Alors que sur le plan défensif, on était très cohérent, on réduisait les espaces et je pense que l'on pouvait être dangereux offensivement. On a le bonheur d'égaliser assez rapidement et on reprend le même but, sur un coup franc cette fois. Cette défaite fait mal et on perd notre avant-centre qui rentre et ressort cinq minutes plus tard avec une grosse entorse de la cheville. C'est une très mauvaise soirée. On est formaté pour jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Le classement, ce n'est pas ça qui m'importe, c'est comment on va faire pour regagner des matches, battre Lille samedi. »