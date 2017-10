ESTAC : Troyes ne pense avoir rien volé à Lille

Dans : ESTAC, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia (coach de l’ESTAC après le nul à Lille) : « Il n'y avait pas un plan anti-Lillois. Il fallait être nous-mêmes : être une équipe bien organisée. On s'appuyait sur notre rigueur tactique. On a essayé de jouer notre jeu. On s'attendait à être bousculé d'entrée et au contraire on a eu dix bonnes minutes. Cela nous a permis de marquer. Sur la durée, cette équipe lilloise, par séquences, a montré de très belles choses. Je comprends leur frustration de se faire rejoindre dans le temps additionnel. Mais le mérite nous en revient, car on a été capable dans les six-sept dernières minutes de faire un pressing très haut et de les pousser à la faute. C'est encore une preuve de notre force de caractère. Notre bilan est très encourageant. Le constat, c'est qu'on peut exister dans ce Championnat avec cette équipe. »