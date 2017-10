ESTAC : Troyes a des regrets...comme d'habitude

Dans : ESTAC, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia (entraîneur de l’ESTAC après la défaite à Caen) : « On est déçu. Sur la deuxième mi-temps, on aurait pu ou dû revenir au score. Ce qui est regrettable, c'est d'être mené sur une action que l'on avait préparée, quelque chose que les Caennais maîtrisent très bien avec l'impact aérien de Santini et Rodelin qui tourne autour. Le geste de Rodelin est superbe. Cela ne nous met pas dans la meilleure des situations. On a manqué d'efficacité sur plusieurs situations offensives. C'est un peu à l'image de notre match. Sur l'ensemble, il nous manque un peu de maîtrise technique. On est capable de mieux faire dans l'utilisation du ballon. C'est une semaine difficile pour nous. Mais mon équipe n'a rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Je n'ai absolument rien à reprocher à mes garçons sur l'état d'esprit .»