TFC : Pierre Ménès assume son erreur sur ce coach de L1

Dans : TFC, Ligue 1.

Maintenu à l’arrache grâce aux barrages la saison passée, Toulouse prend les devants cette saison, avec déjà neuf points au compteur et une volonté d’assurer enfin une saison tranquille en Ligue 1. Pour le moment, le TFC fait mieux que ça avec une série de trois succès en cours face à Nîmes, Bordeaux et Guingamp. De quoi enthousiasmer Pierre Ménès, qui note non seulement les bons résultats, mais aussi le retour d’une volonté de faire du jeu, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps dans la Ville Rose. Et le consultant de Canal+ de remercier Alain Casanova pour cela.

« Je crois qu'Alain Casanova est pour beaucoup dans le renouveau du TFC et son bon début de saison. Je dis ça d'autant plus aisément que j'étais très dubitatif quand son retour a été annoncé. Et qu'il incarnait quand même avec Arribagé et Dupraz des années pas folichonnes pour l'équipe et surtout le jeu. Mais je trouve que l'attitude d'Alain Casanova a changé. Il est plus décontracté, il montre plus de sérénité, qu'il transmet visiblement à ses joueurs. Maintenant il prend des points. Même s'il n'y a que quatre journées de jouées... Les choses vont évidemment bouger. Monaco ne va pas rester à la treizième place. Dans ce début de saison, il n'y a que le PSG qui est à la hauteur de son statut et c'est normal. Mais il faut que le TFC garde cette volonté de jeu et de rigueur. Il faut être vigilant et se méfier de tout le monde. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à peu près du même niveau et les choses peuvent aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Ceci dit, je vois le TFC finir dans les dix premiers du classement à la fin de la saison », a prévenu dans La Dépêche un Pierre Ménès, qui sait que le TFC est plus habitué au ventre mou qu’à la première partie de tableau.