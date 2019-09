RCSA : Laurey peste contre l’arbitrage pro-PSG

Dans : RCSA, Ligue 1, PSG.

Les supporters parisiens, qui ne portent déjà pas Thierry Laurey dans leur cœur après les déclarations de ce dernier lors de la blessure de Neymar de l'an passé, ne risquent pas de changer d’avis. Après la victoire arrachée par le PSG face à Strasbourg, grâce à un but de Neymar à la dernière minute, l’entraineur du club alsacien a pesté contre les décisions arbitrales. S’il n’a pas voulu parler des mains de ses défenseurs dans la surface, l’ancien joueur a retenu une action où l’arbitre a clairement avantagé le PSG selon lui.

« Après c’est toujours pareil, quand tu as un défenseur adverse qui te coupe en deux et l’arbitre ne siffle pas, malheureusement c’est un imprévu aussi. Il faut aussi voir les choses dans leur globalité. Il n’y a pas qu’un manque de réussite, il y’a aussi des décisions qui font que sur certaines situations les Parisiens ont été un peu avantagés. J’ai vu ces choses là, et ça m’irrite parce que je pense si nous on fait ces fautes là, le carton rouge est vite sorti », a pesté Thierry Laurey, qui fait référence à cette faute en tant que dernier défenseur de Kurzawa sur Lala en première période, même si les Parisiens auraient aussi beaucoup à redire sur l’arbitrage si ce débat devait être réellement lancé.